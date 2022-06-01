United Rentals Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji United Rentals berkisar dari $60,695 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $84,575 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan United Rentals. Terakhir diperbarui: 9/21/2025

$160K

Ilmuwan Data
$84.6K
Penjualan
$62K
Insinyur Perangkat Lunak
$60.7K

FAQ

The highest paying role reported at United Rentals is Ilmuwan Data at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $84,575. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Rentals is $62,036.

