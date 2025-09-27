Rata-rata kompensasi total Manajer Program Teknis in Pakistan di United Nations Development Programme berkisar dari PKR 5.09M hingga PKR 7.27M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total United Nations Development Programme. Terakhir diperbarui: 9/27/2025
Rata-rata Kompensasi Total
