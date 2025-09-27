Direktori Perusahaan
United Nations Development Programme
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Program Teknis

  • Semua Gaji Manajer Program Teknis

United Nations Development Programme Manajer Program Teknis Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Program Teknis in Pakistan di United Nations Development Programme berkisar dari PKR 5.09M hingga PKR 7.27M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total United Nations Development Programme. Terakhir diperbarui: 9/27/2025

Rata-rata Kompensasi Total

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.27M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Manajer Program Teknis data gajis di United Nations Development Programme untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

PKR 44.94M

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan PKR 8,426 ribu+ (terkadang PKR 8,4260 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di United Nations Development Programme?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Program Teknis penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Program Teknis di United Nations Development Programme in Pakistan mencapai total kompensasi tahunan PKR 7,265,022. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di United Nations Development Programme untuk posisi Manajer Program Teknis in Pakistan adalah PKR 5,091,725.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk United Nations Development Programme

Perusahaan Terkait

  • Netflix
  • Intuit
  • DoorDash
  • Stripe
  • Facebook
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya