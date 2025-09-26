Direktori Perusahaan
United Internet
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Proyek

  • Semua Gaji Manajer Proyek

United Internet Manajer Proyek Gaji

Paket kompensasi Manajer Proyek median in Germany di United Internet total €83.4K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total United Internet. Terakhir diperbarui: 9/26/2025

Paket Median
company icon
United Internet
Project Manager
Me, BW, Germany
Total per tahun
€83.4K
Level
-
Gaji Pokok
€83.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Lama di perusahaan
5 Tahun
Pengalaman kerja
15 Tahun
Apa saja tingkat karir di United Internet?

€143K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan €27 ribu+ (terkadang €270 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Proyek penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manajer Proyek sa United Internet in Germany ay may taunang kabuuang bayad na €112,942. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa United Internet para sa Manajer Proyek role in Germany ay €56,483.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk United Internet

Perusahaan Terkait

  • Snap
  • Facebook
  • Uber
  • Tesla
  • Lyft
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya