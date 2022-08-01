Uniswap Gaji

Gaji Uniswap berkisar dari $179,100 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $190,950 untuk Perekrut di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Uniswap . Terakhir diperbarui: 9/19/2025