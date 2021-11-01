Unilog Gaji

Gaji Unilog berkisar dari $18,165 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $51,740 untuk Layanan Pelanggan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Unilog . Terakhir diperbarui: 9/21/2025