Unigroup
Unigroup Gaji

Gaji Unigroup berkisar dari $59,706 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $91,242 untuk Sumber Daya Manusia di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Unigroup. Terakhir diperbarui: 10/16/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $85K
Analis Data
$59.7K
Ilmuwan Data
$80.4K

Sumber Daya Manusia
$91.2K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Unigroup adalah Sumber Daya Manusia at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $91,242. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Unigroup adalah $82,700.

