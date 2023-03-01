Direktori Perusahaan
Unify Consulting
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Unify Consulting Gaji

Gaji Unify Consulting berkisar dari $145,725 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Pemasaran di tingkat rendah hingga $221,100 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Unify Consulting. Terakhir diperbarui: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Insinyur Perangkat Lunak
Median $150K
Ilmuwan Data
Median $180K
Konsultan Manajemen
Median $170K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Analis Bisnis
$151K
Pengembangan Bisnis
$153K
Operasi Pemasaran
$146K
Desainer Produk
$172K
Arsitek Solusi
$221K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Unify Consulting adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $221,100. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Unify Consulting adalah $161,500.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Unify Consulting

Perusahaan Terkait

  • Databricks
  • Microsoft
  • PayPal
  • Snap
  • SoFi
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya