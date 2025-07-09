Direktori Perusahaan
Uni Cards
Uni Cards Gaji

Gaji Uni Cards berkisar dari $28,550 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $67,993 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Uni Cards. Terakhir diperbarui: 9/21/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $68K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Produk
Median $61.5K
Manajer Sains Data
$49.1K

Desainer Produk
$28.6K
FAQ

Найвищеоплачувана позиція в Uni Cards - це Insinyur Perangkat Lunak з річною загальною компенсацією $67,993.
Медіанна річна загальна компенсація в Uni Cards складає $55,268.

