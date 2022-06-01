UNFI Gaji

Gaji UNFI berkisar dari $91,540 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Keuangan di tingkat rendah hingga $181,300 untuk Analis Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan UNFI . Terakhir diperbarui: 9/21/2025