UNFI Gaji

Gaji UNFI berkisar dari $91,540 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Keuangan di tingkat rendah hingga $181,300 untuk Analis Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan UNFI. Terakhir diperbarui: 9/21/2025

$160K

Analis Bisnis
$181K
Analis Keuangan
$91.5K
Sumber Daya Manusia
$111K

Desainer Produk
$106K
Insinyur Perangkat Lunak
$151K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di UNFI adalah Analis Bisnis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $181,300. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di UNFI adalah $110,550.

