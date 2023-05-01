Underdog Fantasy Gaji

Gaji Underdog Fantasy berkisar dari $145,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $215,912 untuk Desainer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Underdog Fantasy . Terakhir diperbarui: 10/12/2025