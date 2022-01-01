Unacademy Gaji

Gaji Unacademy berkisar dari $7,437 dalam kompensasi total per tahun untuk Pengembangan Bisnis di tingkat rendah hingga $108,771 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Unacademy . Terakhir diperbarui: 10/12/2025