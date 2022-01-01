Direktori Perusahaan
Unacademy
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Unacademy Gaji

Gaji Unacademy berkisar dari $7,437 dalam kompensasi total per tahun untuk Pengembangan Bisnis di tingkat rendah hingga $108,771 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Unacademy. Terakhir diperbarui: 10/12/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $31.3K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Produk
Median $28.8K
Akuntan
$101K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Analis Bisnis
$29.9K
Pengembangan Bisnis
$7.4K
Analis Data
$30.1K
Ilmuwan Data
$42.6K
Sumber Daya Manusia
$63.9K
Pemasaran
$48.4K
Desainer Produk
$21.6K
Manajer Program
$26.2K
Penjualan
Median $8.1K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $109K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Unacademy, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

The highest paying role reported at Unacademy is Manajer Rekayasa Perangkat Lunak with a yearly total compensation of $108,771. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Unacademy is $30,102.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Unacademy

Perusahaan Terkait

  • BYJU'S
  • Vedantu
  • Upkey
  • upGrad
  • Classplus
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya