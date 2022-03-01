umlaut Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji umlaut berkisar dari $43,418 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $98,505 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan umlaut. Terakhir diperbarui: 9/21/2025

$160K

Desainer Industri
$53.7K
Teknolog Informasi (TI)
$53.2K
Insinyur Perangkat Lunak
$43.4K

Manajer Program Teknis
$98.5K
FAQ

Самая высокооплачиваемая позиция в umlaut — Manajer Program Teknis at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $98,505. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в umlaut составляет $53,452.

