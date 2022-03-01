Ulta Beauty Gaji

Gaji Ulta Beauty berkisar dari $120,146 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $172,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Ulta Beauty . Terakhir diperbarui: 9/21/2025