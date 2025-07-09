Direktori Perusahaan
Ujjivan Small Finance Bank
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Ujjivan Small Finance Bank Gaji

Gaji Ujjivan Small Finance Bank berkisar dari $5,284 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $49,563 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Ujjivan Small Finance Bank. Terakhir diperbarui: 9/21/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Operasi Layanan Pelanggan
$5.3K
Pemasaran
$17.1K
Arsitek Solusi
$49.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Ujjivan Small Finance Bank adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $49,563. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ujjivan Small Finance Bank adalah $17,134.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Ujjivan Small Finance Bank

Perusahaan Terkait

  • Intuit
  • Microsoft
  • Square
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya