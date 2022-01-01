Udemy Gaji

Gaji Udemy berkisar dari $48,676 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $382,500 untuk Manajer Properti di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Udemy . Terakhir diperbarui: 9/20/2025