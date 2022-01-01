Direktori Perusahaan
Udemy
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Udemy Gaji

Gaji Udemy berkisar dari $48,676 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $382,500 untuk Manajer Properti di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Udemy. Terakhir diperbarui: 9/20/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
L3 $165K
L4 $237K
Pemasaran
Median $166K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Desainer Produk
Median $165K
Perekrut
Median $115K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $117K
Manajer Operasi Bisnis
$135K
Analis Bisnis
$255K
Layanan Pelanggan
$275K
Manajer Sains Data
$72.1K
Operasi Pemasaran
$139K
Manajer Produk
$48.7K
Manajer Program
$117K
Manajer Proyek
$172K
Manajer Properti
$383K
Penjualan
$122K
Arsitek Solusi
$218K
Manajer Program Teknis
$147K
Kapitalis Ventura
$291K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Udemy adalah Manajer Properti at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $382,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Udemy adalah $165,334.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Udemy

Perusahaan Terkait

  • Poshmark
  • Tesla
  • Yelp
  • Coursera
  • Expedia
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya