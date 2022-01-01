Direktori Perusahaan
Udaan
Udaan Gaji

Gaji Udaan berkisar dari $3,482 dalam kompensasi total per tahun untuk Akuntan di tingkat rendah hingga $118,850 untuk Pengembangan Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Udaan. Terakhir diperbarui: 9/12/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
Median $60K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $75.3K

Manajer Produk
Median $85.4K
Akuntan
$3.5K
Analis Bisnis
$27.9K
Pengembangan Bisnis
$119K
Analis Data
$17.4K
Desainer Mode
$10.7K
Analis Keuangan
$38.8K
Sumber Daya Manusia
$33.6K
Hukum
$34.7K
Pemasaran
$59.6K
Desainer Produk
$36.4K
Manajer Program
$58.9K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Udaan, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Udaan adalah Pengembangan Bisnis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $118,850. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Udaan adalah $38,861.

