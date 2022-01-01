Direktori Perusahaan
Ubisoft
Ubisoft Gaji

Gaji Ubisoft berkisar dari $20,193 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $178,500 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Ubisoft. Terakhir diperbarui: 9/20/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Pengembang Web

Insinyur Perangkat Lunak Video Game

Ilmuwan Peneliti

Manajer Produk
Median $108K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $116K

Analis Data
Median $48.8K
Ilmuwan Data
Median $70K
Manajer Proyek
Median $65.4K
Pemasaran
Median $111K
Arsitek Solusi
Median $119K
Analis Bisnis
$20.2K
Desainer Grafis
$58.8K
Teknolog Informasi (TI)
$79.9K
Operasi Pemasaran
$50.5K
Desainer Produk
$126K
Manajer Desain Produk
$164K
Manajer Program Teknis
$179K
Peneliti UX
$81.4K
FAQ

The highest paying role reported at Ubisoft is Manajer Program Teknis at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $178,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ubisoft is $81,405.

