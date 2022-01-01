Direktori Perusahaan
Twilio Gaji

Gaji Twilio berkisar dari $75,270 dalam kompensasi total per tahun untuk Kesuksesan Pelanggan di tingkat rendah hingga $653,462 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Twilio. Terakhir diperbarui: 11/12/2025

Insinyur Perangkat Lunak
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $510K
IC5 $582K
IC6 $653K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Manajer Produk
L2 $169K
L3 $225K
L4 $398K
L5 $328K
L6 $574K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Penjualan
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Account Executive

Desainer Produk
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

Desainer UX

Perekrut
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Manajer Program Teknis
L3 $240K
L4 $260K
L5 $371K
Pemasaran
L3 $145K
L4 $241K
Arsitek Solusi
L3 $301K
L4 $354K

Arsitek Data

Arsitek Keamanan Cloud

Insinyur Penjualan
Median $260K
Analis Data
Median $142K
Ilmuwan Data
Median $303K
Analis Keuangan
Median $170K
Manajer Desain Produk
Median $225K
Manajer Program
Median $189K
Analis Bisnis
Median $150K
Layanan Pelanggan
Median $96K
Manajer Proyek
Median $248K
Akuntan
$103K

Akuntan Teknis

Asisten Administratif
$175K
Operasi Bisnis
$272K
Manajer Operasi Bisnis
$304K
Pengembangan Bisnis
$337K
Kepala Staf
$195K
Operasi Layanan Pelanggan
$247K
Kesuksesan Pelanggan
$75.3K
Manajer Ilmu Data
$89.1K
Sumber Daya Manusia
Median $163K
Teknolog Informasi (TI)
Median $108K
Hukum
$151K
Operasi Pemasaran
$207K
Operasi Pendapatan
$221K
Analis Keamanan Siber
$231K
Manajer Akun Teknis
Median $220K
Penulis Teknis
$238K
Peneliti UX
$126K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Twilio, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Twilio adalah Insinyur Perangkat Lunak at the IC6 level dengan total kompensasi tahunan $653,462. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Twilio adalah $230,840.

Sumber Lainnya