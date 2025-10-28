Direktori Perusahaan
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
Paket kompensasi Analis Data median in Germany di trivago total €63.2K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total trivago. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Paket Median
company icon
trivago
Data Analyst
Dusseldorf, NW, Germany
Total per tahun
€63.2K
Level
L2
Gaji Pokok
€63.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Lama di perusahaan
0 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Apa saja tingkat karir di trivago?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Data di trivago in Germany mencapai total kompensasi tahunan €65,720. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di trivago untuk posisi Analis Data in Germany adalah €54,181.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk trivago

Sumber Lainnya