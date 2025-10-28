Direktori Perusahaan
Trip.com
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

Trip.com Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in China di Trip.com total CN¥400K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Trip.com. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Paket Median
company icon
Trip.com
Backend Software Engineer
Shanghai, SH, China
Total per tahun
CN¥400K
Level
hidden
Gaji Pokok
CN¥320K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥79.9K
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
2-4 Tahun
Apa saja tingkat karir di Trip.com?
Block logo
+CN¥418K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Trip.com in China mencapai total kompensasi tahunan CN¥906,220. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Trip.com untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in China adalah CN¥372,642.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Trip.com

Perusahaan Terkait

  • Coinbase
  • Square
  • Facebook
  • Databricks
  • Netflix
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya