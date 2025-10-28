Direktori Perusahaan
TripAdvisor
  • Gaji
  • Pemasaran

  • Semua Gaji Pemasaran

TripAdvisor Pemasaran Gaji

Paket kompensasi Pemasaran median in United States di TripAdvisor total $216K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total TripAdvisor. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Paket Median
company icon
TripAdvisor
Marketing
hidden
Total per tahun
$216K
Level
hidden
Gaji Pokok
$150K
Stock (/yr)
$40.5K
Bonus
$25.5K
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
5-10 Tahun
Apa saja tingkat karir di TripAdvisor?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di TripAdvisor, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pemasaran di TripAdvisor in United States mencapai total kompensasi tahunan $297,200. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di TripAdvisor untuk posisi Pemasaran in United States adalah $200,500.

