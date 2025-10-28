Direktori Perusahaan
TripAdvisor
TripAdvisor Analis Data Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total TripAdvisor. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

£80K - £94.3K
United Kingdom
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
£74.7K£80K£94.3K£104K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di TripAdvisor, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Data di TripAdvisor in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £104,054. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di TripAdvisor untuk posisi Analis Data in United Kingdom adalah £74,705.

Sumber Lainnya