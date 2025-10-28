Kompensasi Operasi Bisnis in United States di TripAdvisor total €54.6K per year untuk SE2. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total TripAdvisor. Terakhir diperbarui: 10/28/2025
Rata-rata Kompensasi Total
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di TripAdvisor, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)