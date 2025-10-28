Direktori Perusahaan
TripAdvisor
  • Gaji
  • Operasi Bisnis

  • Semua Gaji Operasi Bisnis

TripAdvisor Operasi Bisnis Gaji

Kompensasi Operasi Bisnis in United States di TripAdvisor total €54.6K per year untuk SE2. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total TripAdvisor. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

€44.7K - €54.1K
Spain
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di TripAdvisor, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi Bisnis di TripAdvisor in United States mencapai total kompensasi tahunan €57,614. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di TripAdvisor untuk posisi Operasi Bisnis in United States adalah €41,224.

