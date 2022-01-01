Direktori Perusahaan
TripActions
TripActions Gaji

Gaji TripActions berkisar dari $74,990 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $227,000 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan TripActions. Terakhir diperbarui: 9/13/2025

$160K

Analis Data
$84.9K
Ilmuwan Data
Median $75K
Analis Keuangan
$116K

Desainer Produk
$108K
Manajer Produk
Median $227K
Manajer Proyek
$129K
Penjualan
$84.6K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $220K
FAQ

TripActions میں سب سے زیادہ تنخواہ والا کردار Manajer Produk ہے جس کا سالانہ کل معاوضہ $227,000 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
TripActions میں رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $111,712 ہے۔

