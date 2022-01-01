TripActions Gaji

Gaji TripActions berkisar dari $74,990 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $227,000 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan TripActions . Terakhir diperbarui: 9/13/2025