Direktori Perusahaan
Treasury Prime
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Treasury Prime Gaji

Gaji Treasury Prime berkisar dari $149,243 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $223,151 untuk Kesuksesan Pelanggan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Treasury Prime. Terakhir diperbarui: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Insinyur Perangkat Lunak
Median $170K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Kesuksesan Pelanggan
$223K
Manajer Produk
$149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Treasury Prime adalah Kesuksesan Pelanggan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $223,151. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Treasury Prime adalah $170,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Treasury Prime

Perusahaan Terkait

  • Tesla
  • SoFi
  • Flipkart
  • Dropbox
  • DoorDash
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya