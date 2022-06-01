Direktori Perusahaan
TravelPerk
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

TravelPerk Gaji

Gaji TravelPerk berkisar dari $51,178 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $152,176 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan TravelPerk. Terakhir diperbarui: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Insinyur Perangkat Lunak
Median $82.4K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $152K
Operasi Layanan Pelanggan
$113K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Sumber Daya Manusia
$86.6K
Penjualan
$51.2K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$97.2K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di TravelPerk, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di TravelPerk adalah Manajer Produk dengan total kompensasi tahunan $152,176. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di TravelPerk adalah $91,918.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk TravelPerk

Perusahaan Terkait

  • Amadeus
  • Checkfront
  • DealerOn
  • Houzz
  • Vanguard
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya