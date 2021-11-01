Direktori Perusahaan
Travelers
Travelers Gaji

Gaji Travelers berkisar dari $51,299 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Keuangan di tingkat rendah hingga $281,585 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Travelers. Terakhir diperbarui: 10/26/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Ilmuwan Data
Median $135K
Aktuaris
Median $143K

Manajer Produk
Median $163K
Manajer Proyek
Median $155K
Underwriter
Median $121K
Penjualan
Median $132K
Desainer Produk
Median $96K
Akuntan
$86.6K
Analis Bisnis
$86.9K
Layanan Pelanggan
$84K
Operasi Layanan Pelanggan
$64.3K
Analis Data
$95.5K
Manajer Sains Data
$179K
Analis Keuangan
$51.3K
Insinyur Geologi
$79.6K
Desainer Grafis
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$282K
Arsitek Solusi
$261K

Data Architect

Manajer Program Teknis
$129K
Kapitalis Ventura
$98.5K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Travelers adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $281,585. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Travelers adalah $129,350.

Sumber Lainnya