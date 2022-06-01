Direktori Perusahaan
Trapeze Group
Trapeze Group Gaji

Gaji Trapeze Group berkisar dari $50,176 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $82,356 untuk Akuntan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Trapeze Group. Terakhir diperbarui: 10/26/2025

Akuntan
$82.4K
Layanan Pelanggan
$50.2K
Ilmuwan Data
$71.6K

Insinyur Perangkat Lunak
$64.4K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Trapeze Group adalah Akuntan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $82,356. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Trapeze Group adalah $68,033.

