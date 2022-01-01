TransUnion Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji TransUnion berkisar dari $10,548 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Keuangan di tingkat rendah hingga $300,000 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan TransUnion. Terakhir diperbarui: 10/26/2025

Ilmuwan Data
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Insinyur Perangkat Lunak
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Produk
L2 $113K
L4 $179K

Manajer Sains Data
Median $184K
Analis Bisnis
Median $99.5K
Penjualan
Median $300K
Manajer Operasi Bisnis
$123K
Pengembangan Bisnis
$140K
Analis Data
$116K
Analis Keuangan
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Hukum
$114K
Konsultan Manajemen
$101K
Pemasaran
$231K
Operasi Pemasaran
$88.7K
Desainer Produk
$97.5K
Manajer Program
$140K
Manajer Proyek
Median $149K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$110K
Manajer Program Teknis
$184K
Kapitalis Ventura
$169K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di TransUnion adalah Penjualan dengan total kompensasi tahunan $300,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di TransUnion adalah $122,610.

Sumber Lainnya