Trainline Gaji

Gaji Trainline berkisar dari $35,148 dalam kompensasi total per tahun untuk Pemasaran di tingkat rendah hingga $142,353 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Trainline . Terakhir diperbarui: 10/26/2025