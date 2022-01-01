Direktori Perusahaan
Trainline
Trainline Gaji

Gaji Trainline berkisar dari $35,148 dalam kompensasi total per tahun untuk Pemasaran di tingkat rendah hingga $142,353 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $107K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $142K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $122K

Desainer Produk
Median $74.5K
Analis Bisnis
Median $84.9K
Analis Data
$83.1K
Ilmuwan Data
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Pemasaran
$35.1K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Trainline adalah Manajer Produk dengan total kompensasi tahunan $142,353. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Trainline adalah $84,017.

