Traeger Grills Gaji

Gaji Traeger Grills berkisar dari $72,360 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $143,715 untuk Pemasaran di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Traeger Grills. Terakhir diperbarui: 10/26/2025

Akuntan
$118K
Analis Data
$72.4K
Pemasaran
$144K

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Traeger Grills adalah Pemasaran at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $143,715. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Traeger Grills adalah $117,600.

