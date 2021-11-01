Direktori Perusahaan
Toshiba
Toshiba Gaji

Rentang gaji Toshiba berkisar dari $30,845 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Program Teknis di ujung bawah hingga $208,035 untuk Penjualan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Toshiba. Terakhir diperbarui: 8/20/2025

$160K

Ilmuwan Data
Median $119K
Pengembangan Bisnis
$152K
Insinyur Perangkat Keras
$43.5K

Insinyur Mekanik
$115K
Manajer Program
$136K
Manajer Proyek
$118K
Penjualan
$208K
Insinyur Perangkat Lunak
$38K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$189K
Manajer Program Teknis
$30.8K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Toshiba gemeldet wurde, ist Penjualan at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $208,035. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Toshiba gemeldet wurde, beträgt $118,139.

