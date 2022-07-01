Direktori Perusahaan
Torc Robotics
Torc Robotics Gaji

Rentang gaji Torc Robotics berkisar dari $18,814 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Keras di ujung bawah hingga $248,352 untuk Insinyur MEP di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Torc Robotics. Terakhir diperbarui: 8/25/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $152K

Insinyur Pembelajaran Mesin

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Analis Bisnis
$185K
Layanan Pelanggan
$51.6K

Analis Data
$174K
Insinyur Perangkat Keras
$18.8K
Insinyur Mekanik
$186K
Insinyur MEP
$248K
Manajer Produk
$237K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$137K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Torc Robotics, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Torc Robotics adalah Insinyur MEP at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $248,352. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Torc Robotics adalah $174,049.

