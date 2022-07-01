Torc Robotics Gaji

Rentang gaji Torc Robotics berkisar dari $18,814 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Keras di ujung bawah hingga $248,352 untuk Insinyur MEP di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Torc Robotics. Terakhir diperbarui: 8/25/2025
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Torc Robotics, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
