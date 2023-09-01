Direktori Perusahaan
Times Internet
Times Internet Gaji

Rentang gaji Times Internet berkisar dari $16,766 dalam total kompensasi tahunan untuk Sumber Daya Manusia di ujung bawah hingga $95,887 untuk Pemasaran di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Times Internet. Terakhir diperbarui: 8/25/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $18.1K
Manajer Produk
Median $40.9K
Analis Data
$18K

Analis Keuangan
$61.1K
Sumber Daya Manusia
$16.8K
Pemasaran
$95.9K
Desainer Produk
$17K
Manajer Proyek
$63.8K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$83.2K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Times Internet adalah Pemasaran at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $95,887. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Times Internet adalah $40,949.

Sumber Daya Lain