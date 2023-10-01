Direktori Perusahaan
Tiket.com
Tiket.com Gaji

Gaji Tiket.com berkisar dari $10,432 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $26,130 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Tiket.com. Terakhir diperbarui: 10/15/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $14.4K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Produk
Median $24.1K
Analis Bisnis
$10.9K

Analis Data
$14.1K
Ilmuwan Data
$26.1K
Desainer Produk
$10.4K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Tiket.com adalah Ilmuwan Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $26,130. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Tiket.com adalah $14,215.

