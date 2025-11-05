Direktori Perusahaan
Tide
Tide Perekrut Gaji

Rata-rata kompensasi total Perekrut in Romania di Tide berkisar dari RON 151K hingga RON 211K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tide. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Rata-rata Kompensasi Total

RON 163K - RON 190K
Romania
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tide, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Tide in Romania mencapai total kompensasi tahunan RON 211,271. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Tide untuk posisi Perekrut in Romania adalah RON 150,908.

