Tide
Tide Desainer Produk Gaji

Rata-rata kompensasi total Desainer Produk in United Kingdom di Tide berkisar dari £38.6K hingga £54.9K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tide. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Rata-rata Kompensasi Total

£43.8K - £49.8K
United Kingdom
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
£38.6K£43.8K£49.8K£54.9K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tide, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Produk di Tide in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £54,933. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Tide untuk posisi Desainer Produk in United Kingdom adalah £38,639.

Sumber Lainnya