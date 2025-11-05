Direktori Perusahaan
Tide
Tide Ilmuwan Data Gaji

Paket kompensasi Ilmuwan Data median in India di Tide total ₹3.7M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tide. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Paket Median
Tide
Data Scientist
Hyderabad, TS, India
Total per tahun
₹3.7M
Level
A3
Gaji Pokok
₹3.7M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
Apa saja tingkat karir di Tide?
Pengajuan Gaji Terbaru
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tide, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Tide in India mencapai total kompensasi tahunan ₹9,640,855. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Tide untuk posisi Ilmuwan Data in India adalah ₹3,701,015.

Sumber Lainnya