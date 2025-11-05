Direktori Perusahaan
Rata-rata kompensasi total Manajer Ilmu Data in India di Tide berkisar dari ₹7.67M hingga ₹10.73M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tide. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Rata-rata Kompensasi Total

₹8.3M - ₹9.65M
India
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
₹7.67M₹8.3M₹9.65M₹10.73M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tide, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Ilmu Data di Tide in India mencapai total kompensasi tahunan ₹10,732,501. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Tide untuk posisi Manajer Ilmu Data in India adalah ₹7,666,072.

