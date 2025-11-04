Direktori Perusahaan
TIAA
TIAA Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in India di TIAA total ₹4.79M per year. Terakhir diperbarui: 11/4/2025

Paket Median
TIAA
Software Engineering Manager
Pune, MH, India
Total per tahun
₹4.79M
Level
L7
Gaji Pokok
₹4.79M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
7 Tahun
Pengalaman kerja
13 Tahun
Apa saja tingkat karir di TIAA?
+₹5.02M
+₹7.71M
+₹1.73M
+₹3.03M
+₹1.91M
Pengajuan Gaji Terbaru
Tidak ada gaji yang ditemukan
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di TIAA in India mencapai total kompensasi tahunan ₹6,221,228. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di TIAA untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in India adalah ₹4,794,781.

