ThyssenKrupp
ThyssenKrupp Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Germany di ThyssenKrupp total €91K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ThyssenKrupp. Terakhir diperbarui: 11/4/2025

Paket Median
company icon
ThyssenKrupp
Software Engineer
Essen, NW, Germany
Total per tahun
€91K
Level
L2
Gaji Pokok
€91K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
12 Tahun
Apa saja tingkat karir di ThyssenKrupp?
Pengajuan Gaji Terbaru
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ThyssenKrupp in Germany mencapai total kompensasi tahunan €131,526. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ThyssenKrupp untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Germany adalah €90,985.

