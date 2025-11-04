Direktori Perusahaan
ThyssenKrupp
ThyssenKrupp Ilmuwan Data Gaji

Paket kompensasi Ilmuwan Data median in Germany di ThyssenKrupp total €79.3K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ThyssenKrupp. Terakhir diperbarui: 11/4/2025

Paket Median
company icon
ThyssenKrupp
Data Scientist
hidden
Total per tahun
€79.3K
Level
-
Gaji Pokok
€73.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.9K
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
2 Tahun
Apa saja tingkat karir di ThyssenKrupp?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di ThyssenKrupp in Germany mencapai total kompensasi tahunan €93,301. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ThyssenKrupp untuk posisi Ilmuwan Data in Germany adalah €73,441.

