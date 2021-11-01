Thrasio Gaji

Gaji Thrasio berkisar dari $51,640 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $201,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Thrasio . Terakhir diperbarui: 10/15/2025