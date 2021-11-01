Direktori Perusahaan
Thrasio
Thrasio Gaji

Gaji Thrasio berkisar dari $51,640 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $201,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Thrasio. Terakhir diperbarui: 10/15/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $60K
Ilmuwan Data
Median $180K
Manajer Produk
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Operasi Bisnis
$114K
Analis Bisnis
$124K
Pengembangan Bisnis
$130K
Analis Data
$51.6K
Bankir Investasi
$141K
Pemasaran
$194K
Manajer Proyek
$122K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$201K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Thrasio adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $201,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Thrasio adalah $130,345.

Sumber Lainnya