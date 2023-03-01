Direktori Perusahaan
ThousandEyes
ThousandEyes Gaji

Gaji ThousandEyes berkisar dari $38,997 dalam kompensasi total per tahun untuk Kesuksesan Pelanggan di tingkat rendah hingga $673,891 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ThousandEyes. Terakhir diperbarui: 11/16/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $237K
Kesuksesan Pelanggan
$39K
Desainer Produk
$279K

Manajer Produk
$412K
Penjualan
$674K
Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

34%

THN 3

Di ThousandEyes, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (11.00% per periode)

  • 34% vesting pada 3rd-THN (11.33% per periode)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di ThousandEyes adalah Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $673,891. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ThousandEyes adalah $279,098.

Sumber Lainnya