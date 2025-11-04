Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di ThoughtSpot berkisar dari ₹3.42M per year untuk MTS 2 hingga ₹11.92M per year untuk Staff Engineer. Paket kompensasi yearan median in India total ₹5.33M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ThoughtSpot. Terakhir diperbarui: 11/4/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di ThoughtSpot, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
