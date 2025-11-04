Direktori Perusahaan
ThoughtSpot
ThoughtSpot Manajer Produk Gaji

Paket kompensasi Manajer Produk median in India di ThoughtSpot total ₹6.78M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ThoughtSpot. Terakhir diperbarui: 11/4/2025

Paket Median
company icon
ThoughtSpot
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹6.78M
Level
Senior
Gaji Pokok
₹6.78M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
4 Tahun
Pengalaman kerja
8 Tahun
Apa saja tingkat karir di ThoughtSpot?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ThoughtSpot, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di ThoughtSpot in India mencapai total kompensasi tahunan ₹12,123,799. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ThoughtSpot untuk posisi Manajer Produk in India adalah ₹7,751,326.

Sumber Lainnya