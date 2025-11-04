Direktori Perusahaan
Rata-rata kompensasi total Desainer Produk in India di ThoughtSpot berkisar dari ₹2.29M hingga ₹3.2M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ThoughtSpot. Terakhir diperbarui: 11/4/2025

Rata-rata Kompensasi Total

₹2.46M - ₹2.9M
India
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
₹2.29M₹2.46M₹2.9M₹3.2M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ThoughtSpot, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Produk di ThoughtSpot in India mencapai total kompensasi tahunan ₹3,196,506. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ThoughtSpot untuk posisi Desainer Produk in India adalah ₹2,294,928.

