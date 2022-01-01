Direktori Perusahaan
ThoughtSpot
ThoughtSpot Gaji

Gaji ThoughtSpot berkisar dari $12,271 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $326,625 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ThoughtSpot. Terakhir diperbarui: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Insinyur Perangkat Lunak
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Pemasaran
Median $148K
Analis Bisnis
$213K

Pengembangan Korporat
$159K
Ilmuwan Data
$133K
Teknolog Informasi (TI)
$49.8K
Desainer Produk
$30.9K
Manajer Produk
$110K
Perekrut
$12.3K
Penjualan
$327K
Analis Keamanan Siber
$107K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$152K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ThoughtSpot, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di ThoughtSpot adalah Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $326,625. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ThoughtSpot adalah $108,845.

