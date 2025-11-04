Direktori Perusahaan
Thought Machine
Kompensasi Manajer Program Teknis in United Kingdom di Thought Machine berkisar dari £77.8K per year untuk IC2 hingga £140K per year untuk IC3. Paket kompensasi yeanan median in United Kingdom total £122K.

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
IC1
Technical Program Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.8K
£67.7K
£0
£10K
IC3
Senior Technical Program Manager
£140K
£122K
£12.3K
£5K
IC4
Principal Technical Program Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Thought Machine, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Program Teknis di Thought Machine in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £167,392. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Thought Machine untuk posisi Manajer Program Teknis in United Kingdom adalah £112,127.

