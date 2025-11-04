Kompensasi Manajer Program Teknis in United Kingdom di Thought Machine berkisar dari £77.8K per year untuk IC2 hingga £140K per year untuk IC3. Paket kompensasi yearan median in United Kingdom total £122K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Thought Machine. Terakhir diperbarui: 11/4/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
IC1
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.8K
£67.7K
£0
£10K
IC3
£140K
£122K
£12.3K
£5K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Thought Machine, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)