Thought Machine
  • Gaji
  • Manajer Rekayasa Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Manajer Rekayasa Perangkat Lunak

Thought Machine Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in United Kingdom di Thought Machine total £181K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Thought Machine. Terakhir diperbarui: 11/4/2025

Paket Median
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Total per tahun
£181K
Level
M3
Gaji Pokok
£142K
Stock (/yr)
£28.9K
Bonus
£9.6K
Lama di perusahaan
5 Tahun
Pengalaman kerja
10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Thought Machine?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Thought Machine, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Thought Machine in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £192,195. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Thought Machine untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United Kingdom adalah £142,356.

Sumber Lainnya